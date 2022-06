Multan a la primera persona en Atlixco por tirar basura en la vía pública

El ayuntamiento de Atlixco realiza el primer procedimiento de multa a un atlixquense que fue sorprendido tirando basura en plena vía pública y haciendo montoneras.

En entrevista con la presidenta Ariadna Ayala, mencionó que a partir de ello y con las evidencias necesarias se logró este procedimiento.



“La persona tuvo la mala suerte de que en el momento que estaba dejando su bolsa de basura en la vía publica el personal de limpia tomó las evidencias necesarias y con ello se pudo comprobar lo que estaba haciendo, la finalidad es crear el Atlixco limpio y de paz que todos queremos”



Aunque no dio a conocer el monto de la multa, sí dejó en claro que la persona tendrá que pagar su sanción y con ello se inicia con el procedimiento administrativo y es un precedente para que sentar las bases de un nuevo comportamiento del ciudadano.

Lamentablemente en Atlixco existen infinidad de esquinas en donde se dejan bolsas de basura por parte de los ciudadanos no solo modificando el aspecto de las calles o de la imagen urbana, sino que también convirtiendo en un foco de infección la zona no solo para quien transita si no para los trabajadores de limpia que recogen todos estos desechos de todo tipo, algunos hasta de personas enfermas o de otro tipo de residuos.

Es importante precisar que la multa va desde los 864.35 pesos hasta los 17mil 287 dependiendo de las circunstancias y si la conducta se repite en varias ocasiones.