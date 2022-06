Paola Angón invita a los diputadas locales a gestionar un C3 para San Pedro Cholula

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, hizo un llamado a las diputadas locales, Tonantzin Fernández de Morena y Aurora Sierra del PAN, a gestionar el C3 para esta demarcación.

En ese sentido, la edil panista recalcó a las integrantes del Congreso del Estado de Puebla, que antes de tener la mente rumbo al 2024, es importante que se pongan a trabajar y hagan sus funciones una vez que están cobrando del erario público.

“Antes que estén pensando en un 2024, se ocupen los funcionarios, que están viviendo de un erario público, que se pongan a trabajar. Que en el caso del Congreso que me ayuden a gestionar, porque eso son los diputados también gestores, que me ayuden a gestionar a los que les compete el área de Cholula para poder tener mejores beneficios, y por qué no pasar de un C2 a un C3", dijo.