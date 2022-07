Angón frena a sus detractores: es tiempo de que trabajen y dejen de pensar en proyectos personales

Los verdaderos ciudadanos cholultecas estamos cansados de los políticos chapulines, ventajosos y oportunistas que buscan sacar provecho para sus proyectos personales, aseguró la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, durante la inauguración de las instalaciones del C2.

Durante su discurso en la inauguración del Centro de Monitoreo C2, la edil cholulteca se lanzó en contra de los políticos que han criticado su administración durante los ocho meses que lleva al frente del municipio, calificando de personajes ociosos y con intenciones de querer engañar a la ciudadanía.

Asimismo, hizo un exhorto a las diputadas locales Tonantzin Fernández Díaz de Morena, y Aurora Sierra del PAN para gestionar un C3 en el municipio, asegurando que ya es momento de que desquiten su trabajo, por el que reciben un salario con cargo al erario.

“Antes que estén pensando en el 2024, que se ocupen los funcionarios que están viviendo del erario, que se pongan a trabajar. Que en el caso del Congreso que me ayuden a gestionar, porque para eso son los diputados, también son gestores. Que me ayuden a gestionar a los que les compete el área de Cholula para poder tener mejores beneficios, y por qué no pasar de un C2 a un C3", recalcó la presidenta municipal de San Pedro Cholula.