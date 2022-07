Deudores de Soapama Atlixco se reúnen con Ariadna Ayala

Personas que tienen adeudos con el Soapama que pertenecen a la agrupación Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco (APCUA) sostuvieron una reunión con la presidenta municipal, Ariadna Ayala, para conocer cada una de las problemáticas que tienen.

La alcaldesa dejó en claro que no necesita de intermediarios para poder solucionar los problemas de la gente, por el contrario, se requiere de un caso individual y que cada quien se haga responsable de lo que sucede.

La presidenta recibió a manifestantes conforme a lo que marca la Ley para tratar los temas directos, sin intermediarios, sin líderes, tomó datos de cada uno de los manifestantes para dar atención personalizada.

En este sentido, comentó que no necesita de manifestaciones para que los escuche pues si a ellos sus “representantes” no les dan la información de que pueden ir a conocer su caso, tendrán sus razones, pero no es porque ella no esté o no quiera.

Cabe mencionar que este problema de los deudores del agua y de que exigen tarifas bajas no es un tema nuevo desde el 2015, o quizás antes ya tenían problemas y hacían manifestaciones, pero, aunque cada presidente en turno tiene voluntad de crear programas de pago, no siempre cumplen o prefieren seguir sin pagar y seguir en manifestaciones.

Apenas en el 2018 miembros de Apcua representados en ese entonces por Ollin Amaro Ayometzi, tomaron las instalaciones del Soapama y golpearon a varios trabajadores.

Los miembros de la APCUA hicieron acto de presencia a petición del señor Vicente García Morales, usuario del SOAPAMA que presenta un adeudo desde el año 2015 y que contaba con una cita en las instalaciones de Calzada Oaxaca para acordar un esquema de pagos con el organismo operador.