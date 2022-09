Construcción de la primera subcomisaria de San Andrés Cholula iniciará la próxima semana

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, informó que la próxima semana se colocará la primera piedra de lo que será la subcomisaría de su demarcación, obra que aseguró tendrá una inversión de 3.5 millones de pesos.

A pocos días de cumplir un año al frente de dicho municipio, el edil sanandreseño informó que en los próximos días se dará inició a la construcción de la primera subcomisaria de la demarcación, asegurando que dicha obra tiene como finalidad dar respuesta inmediata a los llamados de auxilio de la ciudadanía.

Asimismo, Tlatehui Percino indicó que su gobierno logró la adquisición de un predio el cual se requirió las validaciones por parte de Seguridad Pública e Infraestructura.

“Contamos con la escritura que avala la propiedad y de esa manera, pues no corremos el riesgo de alguna observación por generar una inversión en un predio que no corresponde, que no sea legítimo para el gobierno”, finalizó el presidente municipal sanandreseño.