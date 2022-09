Paola Angón llama a la unidad al panismo de San Pedro Cholula tras elección interna

Paola Angón Silva hizo un llamado al panismo de San Pedro Cholula a poner en marcha la operación cicatriz al interior del partido con miras al 2024 tras la renovación del Comité Directivo Municipal.

En entrevista, la edil panista aseguró que, en todo momento se ha mantenido al margen de los temas internos del partido Acción Nacional en San Pedro Cholula, donde el pasado fin de semana se eligió a Enrique Hernández Cid como nuevo presidente del Comité Municipal del PAN en San Pedro Cholula.

En ese sentido, Angón Silva argumentó que los señalamientos en su contra provienen de sus odiadores, de quienes aseguró la acusan sin pruebas de haber apoyado a Enrique Hernández para ganar dicha contienda, calificando estos dichos falsos y desagradables.

"Son acusaciones desagradables hacía mi persona, son una mentira, cumplí con mi voto y me retiré, si ellos impugnan o no, es su situación, yo me mantengo al margen”, dijo Paola Angón.