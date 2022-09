Inicia la venta de la flor de Pericón, previo a la fiesta de San Miguel en Atlixco

La flor de Pericón es reconocida en la región y utilizada para ahuyentar al diablo que queda suelto previo a la fiesta de San Miguel. En Atlixco la fiesta es de las más representativas pues su ermita se encuentra en la punta del cerro que lleva el mismo nombre, esta tradición permanece viva en los hogares de esta región.

La flor de Pericón es una planta de fácil manejo lo que permite que previo a estos días en donde se realiza el corte se dé con gran facilidad en los campos del municipio de Atlixco y después se comercializa en los mercados locales.

Su precio es relativamente económico el ramito o cruz de Pericón tiene un costo de entre los 25 y 35 pesos, dependiendo del tamaño y la abundancia.

Este año la venta se incrementó en el mercado local y la tradición se mantiene viva junto con la colocación de la cruz.

El vicario Parroquial de Santa María de la Natividad Gastón Pérez Enríquez en entrevista explicó que la práctica religiosa se encuentra dentro de la religiosidad popular, que es cuando el evangelio transforma las realidades temporales y a través de algún signo se reconoce la presencia de Dios. Y aunque no depende de un mandato eclesiástico, si surge del corazón de los fieles al querer vivir su vida cristiana.

“Esta práctica es una cosa muy bonita, porque recuerda que Jesús que murió en la cruz ha vencido al mal, tal vez por ahí hay que purificar las ideas de que es un día que hay que tener miedo, pero no, al contrario, para recordar la victoria de Cristo, de San Miguel sobre el mar y si colocamos nuestra cruz no por miedo si no confiando en el señor y en la protección que recibimos”