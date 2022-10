Padres de familia exigen cambiar a la directora por irregularidades en primaria de Moyotzingo

San Martín Texmelucan Pue. - Padres de familia de la primaria Margarita Maza de Juárez en Moyotzingo exigieron cuentas claras a ex presidente de comité, además del cambio de la directora, ya que ella está enterada de las irregularidades en la administración de los recursos, problema que ha generado falta de artículos de limpieza, falta de intendente.

La mañana de este miércoles un grupo de padres de familia de la primaria antes señalada, se plantaron afuera de un domicilio donde se presume vive el ex presidente del comité de padres de familia, a quien le exigen esclarecer un faltante superior a los 40 mil pesos.

En este sentido los padres de familia exigen a las autoridades educativas el cambio de directora ya que ella está enterada de las irregularidades que hay con el comité y no hace nada.

Así mismo los padres de familia exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto ya que de lo contrario están realizando bloqueos en carreteras para hacer mayor presión y se les tome en cuenta.

"No es posible que no tengan recursos para una escoba, un recogedor, así como la contratación de un conserje, los baños están sucios porque no hay dinero, eso no es posible, los estudiantes tienen que estar en el rayo de sol pedos a la presidencia la construcción de un domo" comentó uno de los padres de familia.