Norma Layón pide escrituración de predios que pagó su gobierno en tianguis de Texmelucan

San Martí Texmelucan Pue.- Norma Layón dio a conocer que durante su administración al frente de la presidencia municipal de Texmelucan han realizado el pago de 28 millones de pesos por varios predios que están dentro del tianguis, la alcaldesa ahora pide que se entreguen las escrituras a nombre del ayuntamiento municipal.

Durante la conferencia realizada por la alcaldesa de Texmelucan, María Norma Layón Aarún señaló que durante su administración se han pagado 28 millones de pesos por varios predios que corresponde al tianguis de Texmelucan, deuda que supera los 600 millones de pesos y que administraciones pasadas no hicieron nada.

“De eso que ya pagué como ayuntamiento no voy a quitar a nadie, no voy a sacar al tianguis más grande de Latinoamérica, no se van a quedar sin comer los tianguistas”, “lo que ya se pagó nos los tiene que escriturar, no es nada ilegal al contrario creo que es de justos hacer las cosas de manera legal” destacó.

En este sentido Layón Aarun destacó que todo lo que se pague en su administración se tiene que escriturar, ya que no se van a dejar o regalar ya que ha costado mucho dinero a todos, “ya que recibieron su dinero ahora no quieren escriturar al ayuntamiento”.