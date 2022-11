Localizan sanas y salvas a Paulina y Dolores Conteras, reportadas como desaparecidas en Atlixco

Paulina Crisóstomo Álvarez de 20 años de edad y Dolores Conteras Muñoz de 55 años habían sido reportadas como desaparecidas en menos de una semana en las inmediaciones de Atlixco, sin embargo, tras varias acciones de búsqueda se logró dar con su paradero entre las diferentes áreas como Patrulla Naranja y las oficinas de la comisión de búsqueda de personas. Ambas se encuentran bien.

En el primer caso la joven Paulina, había sido reportada como desaparecida tras presuntamente haber conocido a una persona a través de la red social de Facebook, pero se supo de su paradero en el estado de Veracruz. Aunque no se han revelado muchos datos, trascendió que se había ido por su propia voluntad.

En el caso de Dolores Contreras fue reportada como desaparecida desde el pasado 4 de noviembre, pero desde el lunes sus familiares ya sabían de su paradero.

De igual manera, según algunas fuentes cercanas a la fémina, el motivo de su desaparición se debió a presuntos problemas familiares, pero no se revelaron más datos.

Este tipo de casos provocó que la sociedad, sobre todo las mujeres, incrementaron su nerviosismo relacionado con un tema de posible inseguridad, y con su seguridad misma, pensando un fatal desenlace.

En entrevista Andrea Merlo, responsable de Patrulla Naranja, recalcó que las mujeres se encuentran con bien y no reveló los motivos, pues eso está en manos de otras instancias, pero sí indicó que se debe seguir todo un protocolo de seguridad para poder hacer una denuncia y no confundir desaparición de personas con no tener una localización, pues en el caso de lo segundo es cuando ellas mismas se van por su propia voluntad.