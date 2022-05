Reportan intentos de levantones en contra de mujeres en Izúcar

Una mujer originaria de Izúcar de Matamoros narró los minutos de terror que vivió cuando un hombre la jaloneó para intentar subirla a la fuerza a un automóvil en inmediaciones del campo de fútbol de la unidad habitacional Fovissste mientras paseaba a su perro, con este ya son dos casos reportados de intentos de ‘levantones’ en menos de una semana en esta demarcación.

De acuerdo con la narración de la víctima, que pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a cualquier tipo de represalia, ésta salió de su casa para ir a la tienda de conveniencia más cercana y pasear a su perro.

Fue en ese momento, en el que un automóvil se estacionó para ingresar al fraccionamiento Fovissste, del que descendió un hombre desconocido, el cual se acercó a ella para comenzar a jalar la correa de su perro, y posteriormente sujetarla de uno de sus brazos, apretándola con fuerza para acercarla a él.

Tras varios minutos de jaloneos, el hombre frenó la agresión y los jaloneos en su contra y huyó del lugar junto con su cómplice, debido a que por el lugar pasó una unidad del transporte público.

"Cuando iba saliendo del fraccionamiento, casi a la mitad del campo de fútbol de la filial, un carro negro se metió como si fuera a entrar al fraccionamiento, y un tipo de los dos que iban se bajó y empezó a jalarme a mi perra, me la quería robar, después pensé que no, que era a mí, yo no llevaba mi teléfono porque lo deje cargando, solo llevaba un billete de 100 pesos que me quitó. Cuando vio que pasó la combi el otro sujeto le gritó y se fueron rápido" refirió la víctima de este intento de levantón en Izúcar de Matamoros.