Teziutlán inicia programa “Compra de auto seguro”

El Secretario de Seguridad Pública en Teziutlán, Roberto Hernández Rangel, dio a conocer el nuevo programa que permitirá realizar una compra venta segura y confiable de vehículos, gracias a la asesoría de los elementos de esta corporación, para lo cual dijo, actualmente sus elementos reciben una capacitación por parte de personal y peritos especializados en recuperación de vehículos, además de que dicho programa estará coordinado con Plataforma México, que es el sitio donde se registran los vehículos robados en el país.

“Este programa es muy importante, pues ofrece certidumbre a la población al realizar una operación de compra venta de cualquier vehículo; al acudir con nosotros a realizar esta transacción tendrán todo el apoyo y asesoría de nuestros elementos que checarán los puntos más importantes para realizar una operación legal y así evitar que sean sorprendidos al adquirir vehículos con reporte de robo, números de serie alterados o repuves falsos. En este sentido alertó a los ciudadanos sobre el atraso que presenta el Repuve hasta de un año, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a no confiarse al consultar los datos mencionados”.

“Siempre con el objetivo de proteger a la ciudadanía, el presidente municipal Carlos Peredo en coordinación con esta secretaría, es que implementa este programa seguro para la compra venta de vehículos en nuestra ciudad, invitamos a toda la población para que haga uso de este programa, cualquier información pueden dirigirse directamente a las instalaciones de Seguridad Pública o bien llamar al número 2 00 43”.

SALDO BLANCO ARROJA EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2022

Roberto Hernández Rangel informó que los operativos coordinados con Policía Estatal, Guardia Nacional y Seguridad Pública de Teziutlán dieron resultados exitosos en este municipio en favor de la seguridad de la población, por lo que el reporte fue Saldo Blanco durante la Semana Santa que recién concluyó.

Dijo que esta semana continuarán todos los operativos y filtros preventivos, con la finalidad de resguardar la seguridad de los transeúntes que aún no concluyen su temporada vacacional, recordó las recomendaciones de no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas ni enervantes, revisar los vehículos antes de salir, conducir con precaución y no exceder los límites de velocidad permitidos.