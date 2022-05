A un año de las elecciones Juan Manuel Téllez Salazar sigue pataleando por su derrota en Tlatlauquitepec

Juan Manuel Téllez Salazar, ex candidato a la Presidencia de Tlatlauquitepec por el PRI y delfín de Gerson Calixto, sigue insistiendo por el municipio que le robaron la elección del 2021.

Cabe recordar que, Gerson Calixto actual presidente municipal de Cuetzalan, destinó recursos públicos para la campaña de Tellez Salazar en Tlatlauquitepec, la cual se niega a reconocer que perdió e insiste en un robo de las elecciones.

“Ahora les voy a decir que traigo una espinita que no me la he podido sacar, porque me robaron una elección y créanme que yo estoy diario para ustedes, yo no quiero ser un candidato que llegue dos meses, créanme que quiero ser un candidato que trabaje de la mano con todos ustedes”, dijo Juan Manuel Téllez.