Ecoloco Vargas sigue sin comprobar 310 millones que tiene en observación por la ASE

La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), sigue realizando observaciones en la pasada administración del municipio de Huauchinango, del ex alcalde Gustavo Vargas Cabrera, quien está en la mira por el desfalco millonario que no ha logrado comprobar de más de 310 millones de pesos.

La semana pasada el alcalde actual Rogelio López Angulo, dio a conocer que el proceso de entrega recepción del ex alcalde Gustavo Vargas Cabrera, no ha culminado, derivado a que existen diferentes observaciones por parte de la ASE, por lo que siguen los días corriendo para que justifique las anomalías

El edil Rogelio López, la semana pasada dio a conocer que son más de 310 millones de pesos, los cuales tendrá que justificar el ex alcalde Gustavo Vargas con su comitiva de entrega recepción, estas anomalías se han cuantificado por las supuestas obras realizadas por la anterior gestión de Gustavo Vargas, en las cuales existen irregularidades, detectadas mediante la revisión administrativa en la entrega recepción.

Las obras que fueron revisadas hasta el momento, se hizo en el ámbito documental y físico, por lo que es en donde se ubicaron las inconsistencias; hasta el momento se han observado desde pavimentaciones hasta la instalación de los calentadores solares a los que se les dio difusión como uno de los logros más importantes de la gestión, de las cuales presumió Vargas Cabrera al cierre de su administración

Existen anomalías en el Sistema Operador de Agua Potable de Huauchinango (SOAPAH), en obras de la colocación de válvulas para conducción de agua de los tanques 5 y 6 para beneficio de diversas colonias. Dentro de las observaciones se señaló que el expediente no evidencia el estado anterior a la obra, tampoco tiene acta del comité de obra en la que los ciudadanos harían una; todo esto enmarca una cantidad de 45 millones de pesos adicionales.

En la obra “rehabilitación y reforzamiento del canal abovedado” ubicado en la calle Mina esquina Guillermo Ledezma y Manjarrez que, por los datos, se trataría de uno de los túneles históricos que se pretendía rescatar, pero tampoco existe proyecto alguno que justifique el monto o la cantidad que se iba a ingresar, mucho menos la constructora que iba a realizar la obra, lo cual es probable que sea una de tantas constructoras que tenía el ex alcalde de Huauchinango.

Aunado a esta obra de la rehabilitación de túnel histórico, el expediente carece de la resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de lo no Licencias y permisos necesarios, afectaciones, información y análisis precios, no se hizo una licitación de la obra o no existen evidencias de que se haya hecho; además no fue posible constatar el avance o término de la obra, porque el acceso limitado, por lo que además está considerada como inconclusa.