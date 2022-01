Detienen y golpean a periodistas en Huauchinango por investigación de la mina de Tony Natale

Fue el pasado miércoles, reporteros que realizaban una investigación sobre la clausura de una mina que presuntamente es propiedad del diputado Federal, Marco Antonio Natale Gutiérrez, fueron golpeados por el personal de la mina y privados de la libertad.

La clausura se llevó a cabo por el personal de la Secretaría del Medio Ambiente, colocando sellos por la sustracción de materiales pétreos y excavación del subsuelo, además de que la zona donde se encuentra esta mina, está dentro denominada como arqueológica e indígena.

Dicha mina, se encuentra en los límites de las juntas auxiliares de Cuacuila y Xaltepec del municipio de Huauchinango, donde los reporteros de nombre Ricardo y Carlos “N” acudieron para el levantamiento de algunos aspectos y material fotográfico, sin invadir en ningún momento dicha propiedad privada.

Agregaron que les quitaron sus pertenencias y que estuvieron retenidos aproximadamente media hora.

“Un masculino, se me acerca y me pregunta ¿Que vas hacer? Y yo le contesté voy a mandar mi ubicación por cualquier cosa. Me arrebata el teléfono, y me lanza un puñetazo y me da en la parte izquierda del labio, solo fue un rose porque por inercia logré echarme para atrás, entonces cómo tal no hay evidencia de la lesión, aunque los presuntos trabajadores con una camioneta bloquearon el vehículo en el que viajábamos, un taxi, y con esto no pudimos salir ni dar aviso a nadie, pasaron más de 20 minutos y no llegábamos a un acuerdo para que nos dejaran en libertad, posteriormente la persona que me golpeó, hizo llamadas y al final nos dejaron salir ya sin problema”.