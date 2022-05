Trabajadora de parquímetros en Huauchinango que denunció acoso, fue despedida por faltas administrativas: Javier Gómez

Luego de los señalamientos que se realizaron en contra del secretario de Seguridad Pública del municipio de Huauchinango en una Fanpage, afirmando supuesto acoso sexual y hostigamiento, Javier Vázquez, se pronunció al respecto, informando a medios locales y regionales, que no se tolerarán actos como los que describen en la publicación mal intencionada en su contra y que está en toda disposición de presentarse ante la instancia correspondiente para aclarar que fueron siete actas administrativas las que determinaron que Nadia fuera dada de baja y no por los señalamientos en su contra.

Este jueves 19 de mayo, el Secretario de Seguridad Pública del municipio de Huauchinango, Javier Gómez Vázquez, fue abordado por medios de comunicación locales y regionales, sobre los supuestos señalamientos de acoso sexual por parte del mismo secretario a una elemento de vialidad adscrita a parquímetros; lo cual, descartó que se haya tratado de un elemento de esta área, si no que fue una trabajadora de parquímetros, quien fue dada de baja por el área de contraloría y recursos humanos, luego de tener siete faltas administrativas por mal desempeño en su área laboral, además de que mediante las pruebas de control permanentes la ex trabajadora resultó positivo en una prueba antidoping, lo que determinó un médico del área de las pruebas antes mencionadas.



“Jamás he acosado de manera laboral, ni sexual a esta, ni a ninguna otra compañera de la corporación, estoy a disposición de las autoridades tanto de la comisión de derechos humanos como cualquier otra que me requiera para desmentir esta situación que se ha venido dando; además, vamos a dar cumplimiento a la contestación que se tiene que dar en el informe que ya le solicitaron al síndico municipal, en torno a la situación pormenorizada del porqué de la baja de este elemento, cabe señalar que en ningún momento tiene las facultades de contratar, o de rescindir, correr o quitar del personal a ningún elemento” Puntualizó Javier Gómez.



Además, el secretario de seguridad pública Javier Gómez, indicó que hay medios irresponsables que comentan acerca de la Comisión de Honor y justicia “se ve que no saben del procedimiento, es un medio que está haciendo alusión a situaciones inexistentes, la compañera es un elemento adscrito a vialidad y contratado bajo un esquema de confianza, por lo tanto, no pertenece a la corporación policial, no pertenece a la corporación de la policía municipal, por lo tanto no es sujeta de llevarla a la Comisión de Honor y justicia y estoy a disposición de las autoridades que me requieran para que podamos desmentir el hecho y ser puntual que no me dirijo de esa manera, quien trabaja y ha trabajado conmigo a lo largo de 9 o 14 años no me dirijo de esa forma y menos con las compañeras, soy una persona íntegra y reitero categóricamente, que no existió acoso laboral, ni sexual ante esta compañera”.

La trabajadora de Parquímetros resultó positiva en pruebas antidoping

El Secretario de Seguridad Pública, aseveró que la ex trabajadora del área de parquímetros, resultó positivo a una prueba que fue aplicada por médicos de control a los elementos “ella acumuló siete actas administrativas, además se hizo un control de permanencia, le llamamos nosotros al interior de la corporación, de todos los elementos de la policía municipal como de tránsito y parquímetros, en estos exámenes se hacen el antidoping y ella resulta positivo en este sentid, yo no soy médico, no es el motivo de la baja, la baja fueron las siete actas administrativas por el mal desempeño de sus funciones” dijo Javier Gómez Vázquez.

Finalmente, dijo que en el momento que esta situación no se compruebe, procederá de manera legal, debido a que tiene derecho a generar esta situación, ya que el área de contraloría y recursos humanos son quienes dictaminaron la baja bajo sus facultades y está dispuesto a comparecer a cualquier instancia que sea llamado sin temor alguno, ya que dijo no hay acoso sexual, ni laboral ni hechos que se solapen por la secretaría de seguridad pública.