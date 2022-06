Cumple Rogelio López a maestros jubilados, inaugura multideportivo "Prof. Humberto Soto Lobato"

El presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, inauguró este jueves el multideportivo "Prof. Humberto Soto Lobato" en la colonia Vivienda Magisterial (VIMA) de la cabecera municipal, como parte de su compromiso con la delegación de maestros jubilados de la sección 23 del SNTE.

El alcalde reconoció la labor de todos los profesores, tanto activos como jubilados y compartió, como anécdota personal, que entre su familia hay varios maestros; "lo que soy es en gran medida por los maestros de mi familia que me apoyaron, no había las condiciones económicas para estudiar, pero como decimos allá, le echamos montón y ellos me ayudaron". "Reconozco que los maestros jubilados han aportado los mejores años de su vida al desarrollo de Huauchinango".

López Angulo recordó el momento en que los maestros jubilados le presentaron el proyecto de "la villa", "recuerdo que vi los planos y me comprometí a apoyarlos, ahora estamos aquí poniendo un granito de arena".

Dijo que la obra que entrega servirá no solo a los maestros, sino a mucha más gente que vive cerca.

El presidente reconoció también la trayectoria del profesor Humberto Soto Lobato, cuyo nombre se designó a la nueva obra. Dijo que lo conoció hace 35 años y los unió una gran amistad, hasta que falleció en marzo de este año.

Por su parte, el profesor Bernardo Racilla, agradeció al alcalde; “sentimos que usted nos respalda ampliamente, hay instancias en las que un maestro jubilado toca las puertas y no le hacen caso, eso no sucedió con usted".

El presidente, acompañado de su cabildo y parte del gabinete, así como del comité de la colonia y decenas de vecinos, inauguró el multideportivo "Prof. Humberto Soto Lobato", en reconocimiento a la trayectoria del maestro quien aportó con su trabajo al desarrollo educativo de niños y jóvenes como maestro de primaria y telesecundaria, además de que fue fundador de la telesecundaria "Álvaro Gálvez y Fuentes" en Huauchinango y formó parte de grupo que inició la escuela "Ignacio Manuel Altamirano".