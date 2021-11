Artemio Caballero dejó pasivos en obra pública por 7 millones es pesos en Tehuacán

El presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, adelantó que su administración no pagará los pasivos por hasta 7 millones de pesos que heredó la gestión del ex edil sustituto, Artemio Caballero López, asegurando que se encuentran realizando pruebas de laboratorio y dictámenes a más 14 obras para determinar la calidad de los trabajos y si ésta corresponde al costo establecido.

En entrevista, Pedro Tepole indicó que además de dejar el Ayuntamiento sin recursos, la administración de Artemio Caballero heredó pasivos contables por diversas obras públicas, algunas de ellas que ni siquiera dejaron concluidas, como en los casos de las construcciones de las presidencias auxiliares en San Diego Chalma y Santa Cruz Acapa.

Ante esto, Tepole Hernández, comentó que, el Ayuntamiento de Tehuacán a su cargo, contrató un laboratorio externo para elaborar los dictámenes y pruebas en las obras realizadas por el gobierno a cargo de Caballero López, para determinar si estas se realizaron de manera adecuada y conforme a las especificaciones contratadas.

“Lo que pasa es que no cumplieron con todo el protocolo y estamos haciendo ese dictamen de laboratorio para poder llamar a las empresas y cargarle responsabilidades. En una de las obras, sobreestimaron, pagaron y no han hecho los conceptos, yo creo que le urgía al presidente y no hizo las cosas como tenían que haber sido, pero eso se va asentar en el dictamen de observaciones”, declaró Pedro Tepole.