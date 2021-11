Darán de baja a directora y tesorera de Ooselite Tehuacán por conflictos internos

Tras el conflicto interno que se presentó en el Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), entre la directora y la Tesorera, estas dos fueron dadas de baja, ya que no permitirán esas acciones en el municipio.

El edil municipal, Pedro Tepole Hernández, dio a conocer que darán de baja a la directora del Ooselite Daniela Mendoza Cruz y la Tesorera Ana María Martínez Alva, por sus problemas personales que tienen, además está afectando en la operación del organismo.

Indicó que las autoridades municipales no permitirán que esas acciones afecten a la ciudadanía, por lo tanto en las próximas horas nombrarán a los nuevos responsables de esa área.

“El gobierno de Pedro Tepole no va a hacer manchado por nadie, las personas no es que sean malas, pero si hay cuestiones personales, nosotros no intervenimos ahí, por eso nosotros tomamos esa decisión”, refirió.