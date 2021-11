En el último mes, 45 mujeres fueron víctimas de violencia en Tehuacán

Durante la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre, en el municipio de Tehuacán se registraron cerca de 45 casos de violencia y agresiones en contra de mujeres, sin embargo, únicamente ocho de ellas se atrevieron a denunciar a los hombres que las violentaron.

Fue la coordinadora de Atención a Víctimas del Delito en Tehuacán, Alejandra Ramírez Martínez, que calificó como alarmante que en tan sólo un mes se hayan registrado un promedio de dos agresiones diarias en contra de mujeres.

Detalló que, a lo largo de 30 días, el área de Seguridad Pública de Tehuacán recibió 45 reportes por violencia en contra de mujeres, detallando que se trataron de féminas de entre los 18 y los 34 años de edad; quienes en la mayoría de los casos fueron agredidas por sus propias parejas.

Ramírez Martínez indicó que, del total de las 45 víctimas registradas en el último mes, únicamente ocho se atrevieron a denunciar a sus agresores.

La coordinadora de Atención a Víctimas del Delito en Tehuacán expuso que son las juntas auxiliares de Santa María Coapan y San Diego Chalma en donde se concentran en mayor medida el número de reportes por violencia a la mujer, por lo que consideró estas zonas del municipio como focos rojos.

“El área de Seguridad Pública ha atendido 45 casos por violencia familiar y en contra de la mujer; en promedio dos por día, de los cuales sólo ocho han denunciado, ya que no todas las víctimas buscan denunciar, sino buscan otra alternativa para mediar… es demasiado alarmante la situación que estamos viviendo, sobre todo esa parte que por desconocimiento de no saber que contamos con ciertas áreas o no alzar la voz”, mencionó Alejandra Ramírez.