"Me tiraron al suelo y me patearon" motociclista denuncia a policías de Tehuacán por abuso de autoridad

Denuncian ante la Comisión de Derechos Humanos a elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, esto por presunto abuso de autoridad; el denunciante es una persona que fue detenida hace unos días quien además señaló que la Juez de Control presuntamente le solicitó dinero para ponerlo en libertad.

De acuerdo a la denuncia de la víctima, fue el pasado 2 de diciembre del 2021, cuando viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto sobre la calle Tabasco, entre Coahuila y Privada Profesor Aaron Joaquín, de la colonia México Sur, cuando elementos de la Policía Municipal les marcaron el alto, pero su acompañante se dio a la fuga.



"Como no traigo nada ni he cometido algún delito me quedé parado como me indicó el elemento de la Policía Municipal de Tehuacán; me pregunta, qué hicieron, por qué corre tu acompañante, yo le dije, no sé porque corrió, y un elemento me jala la playera y me dice, por qué andan robando, me tira al suelo y otro uniformado se acerca y me empiezan a patear, además me dan unas cachetadas para que no los reconociera", externó el agraviado.



Posteriormente llegaron varias patrullas, por lo que fue trasladado a los separos de Seguridad Pública, así también la unidad en la que viajaba, pero al llegar al lugar fue golpeado brutalmente, "me empiezan a golpear en los testículos, me enseñan una pistola y un cuchillo y me decían que me echara la culpa, que dijera que eso era mío, me rociaron gas lacrimógeno y me dieron más golpes en el cuerpo, yo les decía que no sabía de eso, ni eran míos, ni voy a decir nada, porque esas pertenencias no son mías", dijo.

Aunado a esa situación acusó que lo obligaron a quitarse el bóxer, hacer sentadillas, le rociaron gas lacrimógeno, no obstante con ello le dieron unas llaves, un arma y un cuchillo para que manifestará ser de él, pero al negarse lo trasladaron a una celda, donde le negaron su llamada y 3 horas después tuvo el beneficio.

Después arribó la mamá del entonces detenido, que ya se había entrevistado con la Juez en Turno, Mónica Rivera, quien le solicitó 8 mil pesos para dejar en libertad a su hijo, así mismo debería traerlo en un lapso de 2 horas, de lo contrario sería trasladado a la ciudad de Puebla

Tras 8 horas de ser detenido lo pusieron en libertad, paro lo que pagó 6 mil pesos, pero sin otorgarle algún recibo, ante ello solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, un día después de los hechos.