¡Qué triste! Más de 30 lomitos en condición de maltrato animal en albergues de Tehuacán

Mediante un comunicado emitido por la Asociación Civil TAC Una Protección al Entorno, denunciaron que los más de 30 perros en condición de maltrato animal incautados el pasado 26 de noviembre, por el Centro de Bienestar Animal de Tehuacán; actualmente se encuentran en “un estado de crueldad animal al estar en indefensión, incertidumbre, falta de techo, alimento falta de atención médica y de certeza jurídica”.

Argumentando que existen irregularidades en el proceso, desde el resguardo de los animales, pues el trasfondo del problema no tiene que ver con el bienestar de los animales, sino fue por cuestiones económicas, en cuanto a una herencia de los derechos de posesión y propiedad del predio en el cual los tenían, el cual tiene un valor de 2 millones de pesos; entre dos hermanos, uno de ellos con supuesta característica de custodiar perros en su modalidad de acumulador.

Recordar que la incautación se llevó a cabo por la Coordinación de Bienestar Animal, donde intervino Protección Civil Municipal; por lo que una vez sustraídos de un predio ubicado en Avenida Independencia Oriente, la Asociación Civil “Cambia una Vida Adopta”, supuestamente se ofreció para albergarlos. No obstante, no están en custodia del depositario, quien los abandonó a su suerte; pues señalan, el representante de la A. C. de nombre Ramón N. no cumple con los requisitos de ley para ser depositario, pues inclusive promovió su adopción cuando no se ha cumplido con el proceso legal al cual están sujetos los involucrados.