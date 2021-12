Pedro Tepole apapacha a los policías de Tehuacan acusados de abuso de autoridad

El presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández salió en defensa de un grupo de policías municipales acusados de abuso de autoridad, al asegurar que estos se mantendrán en sus cargos mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Órgano de Control Interno realizan las investigaciones en torno a lo ocurrido.

Fue el pasado 3 de diciembre, cuando un tehuacanense denunció ante la CNDH el presunto abuso de autoridad del que fue víctima por parte de al menos cinco elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, quienes los detuvieron cuando viajaba a bordo de su motocicleta junto con un acompañante que se dio a la fuga.

De acuerdo con el relato de este hombre, luego de que su acompañante escapara los uniformados lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo; sin embargo, en ningún momento le pudieron comprobar la comisión o su participación en algún delito.

Aunado a esto, el afectado denunció que los policías que lo detuvieron lo presionaron y amenazaron para que aceptara portar unas armas que los propios uniformados le mostraron, y lo mantuvieron detenido e incomunicado por más de 3 horas.

Ante esa situación, el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole indicó que ya se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, asegurando que su administración no permitirá violaciones a los Derechos Humanos, ni mucho menos el abuso de autoridad.

Sin embargo y pese a los señalamientos en contra de cinco elementos de la Policía Municipal, Tepole Hernández defendió a los uniformados, al reconocer que estos se mantendrán en sus cargos hasta que concluyan las investigaciones y se puedan fincar o no responsabilidades.

“En dos meses de mi gobierno hemos cambiado 4 o 5 personas; realmente las personas que no cumplan con sus trabajos y quieran abusar, serán despedidas; no tengo el dato exacto, pero ya me comentó el regidor de gobernación que hay una investigación que se llevará a cabo y quien salga culpable será despedido”, dijo Pedro Tepole.