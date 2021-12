INAH alista reapertura de la zona arqueológica de Tehuacán Viejo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) alista la contratación de siete trabajadores más con el objetivo de reabrir para enero de 2022 la zona Arqueológica de Tehuacán Viejo, la cual a partir del próximo año dejará de ser de libre acceso y tendrá un costo de 75 pesos al público con el objetivo de recaudar recursos para sobrevivir y evitar su cierre definitivo.

Fue desde el inicio de la pandemia, cuando este museo arqueológico cerró sus puertas al público; sin embargo, tras la reapertura de todas las actividades este sitio no ha podido reanudar actividades ante la falta de personal.

Aunado a esta situación, este museo ha sido víctima de los delincuentes que aprovecharon el estado de abandono de este lugar para robar la malla ciclónica perimetral, tubos, y cable de cobre, generando un daño superior a los 108 mil pesos.

Ante la situación que vive actualmente el museo arqueológico del Viejo Tehuacán, el director de este lugar, Mauricio Gálvez Rosales aseguró que ya se está buscando contratar a un total de siete personas para reanudar las operaciones.

Indicó que actualmente este Museo solo cuenta con cinco empleados, pero contará con una plantilla laboral de doce personas, lo que permitirá la reapertura al público de esta zona arqueológica.

Indicó que a partir del próximo mes de enero, la entada a este museo y sitio arqueológico dejará de ser de libre acceso y se instalará una cuota de recuperación de 75 pesos, la cual se destinará para pagar la nómina de las personas que laboran en este lugar.

Indicó que la tarifa además tiene la finalidad de que esta zona arqueológica recaude sus propios recursos que le permitan sobrevivir y evitar un cierre, incluso de corte definitivo.

“Desde el primer día del 2022, ya se va a cobrar la entrada al público, no me han dicho la cifra exacta, pero tengo entendido que es 75 pesos por persona, tengo que ver si es para todos, ya que anteriormente los estudiantes no pagaban, adultos mayores y discapacitados, además el domingo era entrada libre”, dijo Mauricio Gálvez.