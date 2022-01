Aspirantes a presidencias auxiliares en Tehuacán no han podido inscribirse

Debido a la falta de documentación por parte de los aspirantes a las presidencias municipales de Tehuacán, varios no han podido realizar su registro con éxito.

Por falta de documentación varios aspirantes a las presidencias auxiliares de Tehuacán, no se han podido inscribirse para participar, por lo que podrían quedarse fuera de la contienda electoral 2022, ya que este viernes culmina el registro.

Alejandro Macbeth Curro Mendoza, secretario General del Ayuntamiento de Tehuacán, dio a conocer que el día de ayer se emitió la convocatoria de plebiscitos, por lo tanto en ese día comenzaron a inscribirse los aspirantes, sin embargo muchos no lo han hecho por falta de documentación, “hay muchos aspirantes que no se han podido registrar porque no cumplen con algunos requisitos, el más indispensable o el más común que se está presentando es la constancia de vecindad”.

Refirió que hasta la mañana de este jueves solo se habían registrado 7 planillas, principalmente de la junta auxiliar de San Nicolás Tetitzintla, San Pedro Acoquiaco, Magdalena Cuayucatepec, San Cristóbal Tepeteopan, San Lorenzo Teotipilco, entre otras.

El principal requisito que no cumplen los aspirantes es la constancia de vecindad, pues algunos no son de esta demarcación o su acta de nacimiento no está actualizada, pero a nadie le han negado la participación, simplemente deben cumplir con todos los requisitos que marca la convocatoria, expresó.

Dijo desconocer el número de personas que no han logrado inscribirse, pero como en el caso de Santa María Coapan, San Pablo Tepetzingo no han registrado a nadie e incluso algunos podrían quedarse fuera de la contienda, ya que este viernes se cierra el registro, por lo tanto esperan una mayor asistencia de aspirantes.

Finalmente Curro Mendoza comentó que en general el ayuntamiento de Tehuacán, destinó alrededor de 980 mil pesos para llevar a cabo los plebiscitos.