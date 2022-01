Tehuacán destina 6 millones de pesos al mes para llevar su basura hasta Ciudad Serdán

El presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández aseguró que el Ayuntamiento a su cargo destina más de 6 millones de pesos al mes para trasladar y depositar la basura en el relleno sanitario del municipio de Ciudad Serdán, gasto al que se sumará la renta de los remolques que se incorporarán a las rutas del Ooselite para la recolección de los desechos en la ciudad y los 30 mil pesos del arrendamiento del predio destinado para las maniobras de las unidades.

En entrevista, el presidente municipal tehuacanero reconoció que la recolección de basura ha rebasado al Ayuntamiento a su cargo debido a que los camiones del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE) tardan más de 3 horas y media en ir y regresar de Ciudad Serdán donde depositan los desechos sólidos urbanos.

Aunado a ello, Tepole Hernández manifestó que su administración está gastando más recursos económicos en llevar la basura hasta el relleno sanitario de Ciudad Serdán, respecto a lo que destinaba el gobierno municipal pasado para el pago de la empresa Tersa del Golfo por la recolección de los residuos, que eran alrededor de 5 millones de pesos.

Además, el presidente municipal de Tehuacán indicó que, al gasto de seis millones por el traslado de la basura hasta Ciudad de Serdán, se suman los 30 mil pesos mensuales por el predio ubicado en el municipio de Santiago Miahuatlán destinado a maniobras, así como la inversión para arrendar de siete a ocho remolques que se incorporarán a las rutas de recolección de los desechos, cuyo precio unitario ronda entre los 40 y los 50 mil pesos.

Respecto a la construcción de la planta tratadora de residuos sólidos, Tepole Hernández, dijo que aún continúan están buscando un espacio, pues continúan en el análisis de las propuestas para su instalación.

“Tenemos 3 o 4 propuestas y no las puedo mencionar hasta que no tengamos realmente la empresa haya comprado el terreno, no le va a costar nada al municipio, esto si se hace en comodato”, expresó Pedro Tepole.