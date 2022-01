Ayuntamiento de Tehuacán al borde de la huelga: sindicalizados piden 8 % de aumento salarial

Debido a que el Ayuntamiento de Tehuacán continúa ofreciendo como máximo un aumento salarial del 0.5 por ciento para este año, los trabajadores sindicalizados pusieron como fecha límite para las negociaciones el próximo 15 de enero, fecha en la que, en caso de no haber acuerdo, aseguraron reventarán la huelga laboral.

Fue la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla (STSHATP), Verónica Jiménez García quien mencionó que en diferentes oportunidades solicitaron al Ayuntamiento a cargo de Pedro Tepole Hernández un aumento salarial para el 2022. Sin embargo, aseguró que en ningún momento las autoridades municipales ofrecieron un incremento mayor al 0.5 por ciento.

Jiménez García manifestó que la propuesta del Ayuntamiento de Tehuacán contraviene a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo que establece que el aumento salarial debe ser mayor al índice inflacionario del mes de enero más el 1 por ciento.

Por lo anterior la lideresa del STSHATP indicó que el Ayuntamiento de Tehuacán, a cargo de Pedro Tepole, tiene a más tardar esta semana para ofrecer a los trabajadores sindicalizados una propuesta de incremento salarial de al menos el 8 por ciento, debido a que la inflación actualmente ronda en el 7 por ciento.

Verónica Jiménez aseguró que hasta el momento los miembros del STSHATP han emplazado la huelga por lo que en caso de que no se concrete el incremento salarial de al menos el 8 por ciento, dicho paro en las labores del Ayuntamiento dará inicio formalmente el próximo 15 de enero.

Mientras tanto, el presidente municipal Pedro Tepole ha indicado que lo máximo que ofrecerán como aumento salarial a los trabajadores sindicalizados es el 1 por ciento, bajo el argumento de tener menores recursos económicos en estos momentos.

“Ha habido diálogos, no se ha acordado nada, pero esperemos que hayan acuerdos, yo siempre he dicho que pedimos su colaboración, no podemos pagar más de lo que no tenemos, lo he recalcado muchas veces”, indicó el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole.