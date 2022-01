Conflictos y anomalías provocan suspensión de elecciones en juntas auxiliares de Tehuacán

Suspenden elecciones en 5 de 12 juntas auxiliares de Tehuacán, esto debido a que acusaron diversas anomalías en la votación, tales como: falta de un padrón, inclusión de colonias que no pertenecen a la zona, boletas ya tachadas, entre otras.

Desde la mañana de este domingo 23 de enero, inició la votación para renovar a los presidentes auxiliares de Tehuacán, sin embargo en varias zonas pobladores reportaron anomalías, ante ello impidieron que se llevara a cabo.

Desde la mañana de este día, alrededor de 11 de 15 candidatos a la presidencia auxiliar de San Nicolás Tetitzintla, no permitieron que se desarrollará la elección, ya que imprimieron alrededor de 30 mil boletas, sin embargo en esa zona sólo ejercen el voto un número aproximado de 5 mil personas.

En el caso de San Lorenzo Teotipilco, los pobladores no permitieron que se votará, ya que no había un padrón electoral, la tinta indeleble es de mala calidad, no existe seguridad en las urnas, por lo que decidieron anularlas.

En San Diego la mayoría de candidatos acusaron la intromisión del gobierno municipal en las elecciones, ante ello solicitaron la anulación, mientras que en Santa María Coapan, rompieron las boletas electorales que habían sido marcadas puesto que no había un padrón electoral y sólo estaban anotando a las personas en una libreta.

Finalmente pobladores de San Cristóbal Tepeteopan, también pidieron la anulación de la elección, ya que habían boletas que presuntamente estaban marcadas con el nombre de un candidato.

Cabe mencionar que hasta el momento el gobierno de Tehuacán, no ha fijado una postura para aclarar el tema.