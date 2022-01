Cancelan cinco plebiscitos de juntas auxiliares en Tehuacán

En un total de cinco juntas auxiliares del municipio de Tehuacán se suspendieron los plebiscitos del domingo ante las quejas de diversos candidatos de la demarcación por supuestas anomalías en el proceso de renovación, por lo que la comisión transitoria de elecciones ya prevé la convocatoria para repetir este proceso.

Fue en las juntas auxiliares de San Lorenzo Teotipilco, San Nicolás Tetitzintla, San Diego Chalma, Santa María Coapan y San Cristóbal Tepeteopan en donde los pobladores inconformes impidieron realizar los plebiscitos programados para este domingo.

En el caso de San Lorenzo Teotipilco, fueron los representantes de los candidatos quienes acusaron que no había padrón electoral, que las urnas no estaban selladas, y que la tinta indeleble era de mala calidad y se borraba, por lo que aseguraron que no había garantías para poder llevar a cabo las elecciones. Minutos después arribaron los candidatos, quienes por mayoría acordaron que se anulara las elecciones en los dos puntos de votación.

Mientras tanto, en San Nicolás Tetitzintla, los candidatos acusaron diversas anomalías, tales como la impresión de 30 mil boletas cuando en esta junta auxiliar únicamente votan alrededor de 5 mil personas, además de que aseguraron que en el padrón electoral ingresaron otras colonias que no pertenecen a la zona por lo que solicitaron la cancelación de las elecciones bloqueando incluso durante un par de horas la avenida José Garci-Crespo hasta lograr su cometido.

Asimismo, en San Diego Chalma, la mayoría de candidatos acusaron la intromisión del gobierno municipal en el proceso de renovación de esta junta auxiliar para beneficiar al candidato Salvador Castillo, por lo que solicitaron la anulación de la elección.

Además, habitantes de Santa María Coapan decidieron romper alrededor de 200 boletas, las cuales ya habían sido tachadas por pobladores. Esto debido a que no había un padrón electoral y sólo anotaban a las personas en una libreta, por lo que consideraron que podría manipularse el resultado, y ante ello suspendieron la elección.

Finalmente, pobladores de San Cristóbal Tepeteopan, también pidieron la anulación de la elección, ya que había boletas que presuntamente estaban marcadas con el nombre de un candidato.

Por lo anterior el Ayuntamiento de Tehuacán emitió un comunicado en el que aseguró que, la Comisión a cargo de la elección en las juntas auxiliares se encuentra en sesión abierta analizando cada uno de los casos para determinar qué procederá de acuerdo a los lineamientos y a la convocatoria para esta elección.