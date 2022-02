Constructora defrauda a padres de familia de la escuela primaria José Vasconcelos en Tehuacán

Acusan padres de familia de la escuela primaria José Vasconcelos en Tehuacán que fueron defraudados por una empresa constructora a quien le pagaron alrededor de 420 mil pesos para la edificación de un aula, sin embargo el trabajo no quedó ni a la mitad, además es de mala calidad.

De acuerdo a lo señalado por padres de familia, fue el ingeniero Genaro Martínez González, quien se presentó como responsable de la constructora SEMBA, así mismo se presentó un asistente de nombre Jesús Ángel Martínez, con quienes acordaron iniciar la construcción de un aula para dicha escuela.

Los supuestos representantes de la obra pidieron un adelanto del 20 por ciento del dinero para iniciar con los trabajos y culminar el 15 de diciembre, posteriormente pidieron el 50 por ciento y los padres de familia entregaron el efectivo, desafortunadamente se venció el plazo y no tenían respuesta, ante ello acudieron a revisar el trabajo, fue donde notaron que los muros colados están por caerse, no hay cimientos, es decir el trabajo es de mala calidad y peor aún, no se culminó.

Ante ello, exigieron a la empresa la devolución del dinero, pero los responsables quedaron formalmente de hacer la devolución durante la mañana de este jueves, sin embargo nunca llegaron, por lo tanto pidieron la intervención de las autoridades correspondientes.