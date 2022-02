Pobladores toman presidencia auxiliar de San Lorenzo Teotipilco; exigen recuento de votos

Ciudadanos y ex candidatos de San Lorenzo Teotipilco, junta auxiliar Tehuacán, tomaron la presidencia de dicha comunidad, para impedir el ingreso de la nueva autoridad, así mismo solicitan el conteo de voto por voto de las elecciones pasadas.

Fue desde la mañana de este martes, cuando arribaron más de 100 pobladores de dicha comunidad, quienes tomaron las instalaciones de la presidencia auxiliar, para exigir al presidente municipal, Pedro Tepole Hernández y a la Comisión Transitoria, realizar el conteo de las votaciones en el lugar, ya que no existe transparencia.

Durante las elecciones extraordinarias del 30 de enero se reportaron diversas anomalías, tales como la presunta compra de votos, actos de campaña fuera de tiempo, por parte del candidato ganador, Rolando Martínez Remedios, por lo tanto, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes, sin embargo, no han sido escuchados.

A decir de 4 de 6 ex candidatos auxiliares, no permitirán el ingreso a la presidencia hasta que no tengan el conteo de votos, en caso de que los resultados favorezcan a Martínez Remedios, dejarán que gobierne, de lo contrario deberán nombrar a otro ciudadano.

Cabe mencionar que los ex candidatos solicitaron al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) realizar el conteo de votos, pero su petición le fue negada.