Tehuacán sin alerta ambiental tras seis días de incendio en el relleno sanitario

A cinco días de que comenzara el incendio al interior del relleno sanitario de Tehuacán, hasta el momento el Ayuntamiento a cargo de Pedro Tepole Hernández no ha emitido una alerta ambiental y únicamente se ha limitado a exhortar a la población a usar el cubrebocas y a no abrir sus ventanas.

Desde la tarde del pasado viernes 6 de mayo, comenzó a registrarse el incendio en el basurero municipal de Santa María Coapan, el cual hasta el momento se desconoce si fue o no provocado, pero las autoridades locales no han logrado contrarrestarlo, generando así una fuerte contaminación del aire.

A pesar de mantenerse el relleno sanitario en fase de quemado libre, el Ayuntamiento municipal de Tehuacán, no ha activado alerta ambiental en el Valle de Tehuacán, tras la quema de basura que mantienen cada día contaminando más el aire que respiran todos los pobladores.

Dicho tiradero está operando desde hace aproximadamente 28 años, en ese tiempo se depositaron miles y miles de toneladas de basura, por lo que la quema de los residuos sólidos urbanos representa un grave problema para la salud de los habitantes de esa zona, incluso pone en riesgo de contraer alguna infección.

Lamentablemente, el gobierno de Pedro Tepole Hernández no tiene el interés de activar algún tipo de alerta ambiental, puesto que han transcurrido cinco días en los que no han tenido un gran avance en el apagado de las llamas.

El municipio de Tehuacán carece de un sistema para medir la calidad del aire, por lo tanto, desconocen la cantidad de contaminación que existe actualmente, aunque ya están en pláticas con las autoridades estatales para lograr tener un dispositivo, aseguró el director de Ecología, Pedro Ginez Flores.

El propio funcionario sólo pidió a la población no quitarse el cubrebocas, mantener cerradas las puertas, ventanas, hidratarse constantemente, tener trapos mojados, no fumar en espacios cerrados, no encender veladoras, puesto que el humo contaminado podría provocar infecciones en los ojos, vías respiratorias u otros problemas, siendo hasta el momento las únicas recomendaciones a la población.

Ginez Flores reconoció que para sofocar el fuego podrían tardar al menos 15 días, ya que el fuego está consumiendo la basura enterrada que es más complicada de apagar, pues tienen que emplear maquinaria pesada para remover los desechos y apagarlo por completo, así mismo no se descarta que pueda explotar el relleno sanitario, ya que existe acumulación de gases.