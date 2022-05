Habitantes de Coapan desmienten a Tepole: incendio en relleno sanitario de Tehuacán no ha sido sofocado

Los pobladores de Santa María Coapan desmintieron al presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, al rechazar que el incendio en el relleno sanitario haya sido controlado en su totalidad, tal y como afirmaron las autoridades en días pasados, pues acusaron que la columna de humo aún es visible y el olor a basura quemada continúa propagándose por el lugar.

Fue el presidente del Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan, José Diego Olivares Vázquez, quien dio a conocer que desde el inicio del incendio en el relleno sanitario el pasado 6 de mayo, a ellos los sacaron y ya no les han permitido el ingreso ya que personal del Gobierno del Estado pidió se retiraran pues ellos se harían cargo de sofocar el fuego.

Doce días después, es decir el 18 de mayo, el gobierno de Tehuacán aseguró que el fuego ya había sido controlado por el área de Protección Civil y Bomberos, así como también con el apoyo de municipios aledaños.

Sin embargo, Olivares Vázquez destacó que desde hace varios días han notado que sigue saliendo humo del relleno sanitario e incluso han visto que siguen trabajando los bomberos, pero hasta el momento no han logrado controlarlo, asimismo esperaban que con las lluvias que cayeron en el municipio el fuego se extinguiera y sigue consumiendo los desechos sólidos urbanos.

Lo anterior ha generado inconformidad en los pobladores de esa junta auxiliar, quienes siguen respirando el humo de la basura, la cual podría provocar efectos secundarios para los ciudadanos que respiran el humo.

Indicó que la junta auxiliar ya se desentendió del incendio y dejó el caso en las manos de las autoridades municipales y estatales, quienes no han querido dar una postura, ni mucho menos permitir el ingreso del comité al basurero,

“El municipio ahorita no ha contestado para nada, se está haciendo las demandas a Puebla, de donde le mandan para que conteste por la recolección de basura de Coapan y la quema, pero no ha habido respuesta, no sé qué está pasando”, comentó.