Pobladores de Tehuacán se manifiestan; exigen a constructora el mantenimiento de un pozo de agua

Decenas de pobladores se manifestaron en calles de Tehuacán, para exigirle a una constructora el mantenimiento de un pozo, pues se están quedando sin agua más de 700 familias.

Se trata de la empresa Albaterra, quien en su momento vendió los departamentos en el fraccionamiento Real de Las Flores, lugar en el que habitan más de 700 familias, pero dicha empresa cambia constantemente de razón social y desconocen el motivo.

Sin embargo, el fraccionamiento no se ha terminado de construir, ya que varios departamentos se quedaron en obra negra, supuestamente ante la falta de agua, pero la misma inmobiliaria ya está vendiendo casas en otro fraccionamiento cercano al Hospital General de Tehuacán.

El Fraccionamiento tiene su propio pozo de agua, el cual no ha recibido mantenimiento desde hace varios años, por lo tanto se están quedando sin el líquido vital y es la empresa antes señalada quien debe desazolvar, ya que el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT), refirió no tener injerencia en el tema.

Desafortunadamente ante la falta de respuesta por parte de la empresa, la cual se ubica sobre la calle 2 Sur y 1 Poniente, los inconformes se dirigieron al palacio municipal, para buscar una solución.