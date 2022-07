Cendi de Tehuacán: el elefante blanco morenovallista en donde se instalará el nuevo Hospital Municipal

Este edificio fue construido en el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle con una inversión de 15.4 millones y pese a que fue inaugurado en 2014, éste se mantiene completamente abandonado y en desuso

Tras permanecer más de 8 años en total abandono, el inmueble destinado al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) finalmente será utilizado por el Ayuntamiento de Tehuacán para instalar en este lugar el Hospital Municipal; sin embargo, hasta el momento se desconoce el monto de inversión para este proyecto.

Han pasado años desde que se determinó que el edificio histórico de San Juan de Dios, que alberga el Hospital Municipal de Tehuacán, no puede ser intervenido, por lo que este nosocomio opera completamente fuera de la normatividad debido a la falta de modernización y mantenimiento a sus instalaciones.

Ante esto, la regidora de Salud del Cabildo de Tehuacán, Gisela Diego Cortés, anunció que en días pasados el Ayuntamiento de la demarcación y el Gobierno del Estado pondrán en marcha un proyecto para instalar el Hospital Municipal en otro inmueble.

La funcionaria municipal indicó que este nosocomio será habilitado en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) ubicado sobre el libramiento San Lorenzo-Tecnológico.

Gisela Diego detalló que será el Gobierno del Estado el encargado de restaurar y adaptar dicho inmueble para que ahí opere el Hospital Municipal de Tehuacán.



“Ya ha venido la Dpris para ver la viabilidad y de qué forma se diseñaría el nuevo Hospital Municipal de Tehuacán, aún fechas no tenemos, estamos en pláticas (…) ya se enviaron las necesidades que requerimos para la estructura en conjunto, ellos determinarán cómo se llevará a cabo”, comentó la regidora de Salud del municipio de Tehuacán.



Cabe recordar que dicho Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) fue construido durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle con una inversión superior a los 15 millones 400 mil pesos y fue entregado en febrero de 2014; sin embargo, años después éste fue abandonado, quedando completamente en desuso.