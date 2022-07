Tepole echa la bolita a Smadsot por contrato de empresa a cargo de planta tratadora de basura en Tehuacán

El presidente municipal Pedro Tepole Hernández aseguró que fue la Secretaría de Medio Ambiente Estatal la encargada de contratar a la empresa que instalará en Tehuacán una planta tratadora de residuos sólidos y a la que el Ayuntamiento le concesionará por 30 años este servicio.

Cuestionado respecto al proceso de contratación con dicha empresa, Tepole Hernández aclaró que será ésta la encargada de instalar la celda de emergencia y la planta tratadora de basura del municipio sin que el Ayuntamiento a su cargo ponga un solo peso.

“No porque el Ayuntamiento no pone ni un solo centavo, no puedes hacer ningún procedimiento (…) es una empresa particular como si tú pusieras algún negocio y ofrecieras tus servicios; o sea, no hay recursos del municipio”, manifestó.