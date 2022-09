Reportan que Tehuacán carece de médico legista desde hace dos años

Hace cinco meses hicieron la solicitud ante la Fiscalía General del Estado (FGE), quien ha argumentado que no existe el personal suficiente

Desde hace dos años el municipio de Tehuacán carece de un médico legista y ahora los familiares tienen que acudir a Puebla para traer a sus difuntos, hecho que ha generado molestias ciudadanas.

Armando Ramírez San Juan, regidor de Gobernación comentó que desde hace más de dos años no tienen un médico legista, por lo tanto, hace cinco meses hicieron la solicitud ante la Fiscalía General del Estado (FGE), quien ha argumentado que no existe el personal suficiente y no hay fecha exacta para obtener tal beneficio.

Anteriormente había un médico legista que estaba de manera intermitente, cada vez que lo requerían y tenía tiempo venía de Puebla, pero desde hace dos meses dejó de acudir al municipio.

Lo anterior provoca que las familias viajen a la capital poblana para traer a sus difuntos, hecho que genera un gasto aproximado de 5 mil pesos, por lo tanto, existe malestar social, mencionó.

Finalmente, el funcionario refirió que el anfiteatro municipal de Tehuacán opera con diversas carencias, falta de equipo, en condiciones insalubres, por lo que es necesaria una remodelación, donde requieren al menos 500 mil pesos por parte del municipio, sin embargo, en este año es imposible destinar el recurso, además no pueden iniciar con las actividades hasta que se tenga un médico legista de planta.