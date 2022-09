Reportan en San Diego Chalma al menos dos casos de tuberculosis y no se ha implementado cerco sanitario

A pesar que en San Diego Chalma existen dos casos positivos de tuberculosis, la jurisdicción sanitaria número 10 de Tehuacán no ha implementado un cerco sanitario, hecho que es urgente para evitar la propagación de la enfermedad; cabe mencionar que el día de ayer autoridades auxiliares aseguraron que eran 25 casos positivos, pero hoy recularon señalando que se habían equivocado y solo existen dos positivos.

Durante el día martes 27 de septiembre el presidente auxiliar de San Diego Chalma, Ausencio Montes Ramírez, manifestó su preocupación derivada que en su comunidad había el registro de entre 20 a 25 casos positivos de tuberculosis, hecho que generó alarma en la población, sin embargo, durante el miércoles dijo que se había equivocado en los datos y solo se trataban de dos casos.

“Por lo del tema que ayer, por ahí nos pasaron un dato de la comunidad y hubo una confusión con el tema de la tuberculosis, si hay casos porque es urgente atender y acuérdense que, aunque se cometa un error, se atiende y no pase por alto, si es error te ayudó a que avisaras de algo yo considero que no es malo, ni fue con mala intención, tenemos detectado dos casos de tuberculosis, no 22 como habíamos mencionado”, comentó el edil subalterno.