Tepole niega presencia del Cártel en Tehuacán pese a revelación de Guacamaya Leaks

El presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, negó rotundamente la presencia de un cartel en esa demarcación; aunque tras el hackeo de ‘Guacamaya Leaks’ se filtraron documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) donde se dio a conocer que en el municipio opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Ya les he dicho una y mil veces que no hay ningún cartel y afortunadamente el señor gobernador nos está ayudando a mejorar la seguridad, se ha notado en las últimas semanas no ha habido casos delicados, se está trabajando de la mano de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano”, señaló Tepole.