Barbosa le da jalón de orejas a Tepole en su informe: Condena que alberca y biblioteca estén abandonadas

Durante este día el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta acudió al primer informe de gobierno de Pedro Tepole Hernández presidente municipal de Tehuacán, dónde dijo que ha realizado 98 obras en esta administración e invirtió, 440 millones 807 mil 282 pesos, aunque refirió no estar de acuerdo con todo lo que hace el edil de esa demarcación.

"No he estado muy a gusto en todo, cuando me enteré que después de 6 meses la alberca ahí en la unidad deportiva del sur después de seis meses que la inauguré no estaba funcionando, pero ya se corrigió (...) Que la biblioteca no funcionaba porque le faltaban bancas, esas cosas no deben de pasar", citó.