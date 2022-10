Conductor exhibe prepotencia y gandallismo de elemento de Tránsito en Tehuacán (VIDEO)

Exhiben la prepotencia y mal actuar de los elementos de Tránsito Municipal de Tehuacán, ya que durante esta mañana el conductor de un vehículo particular fue infraccionado por dar vuelta en una calle con señalética "continúa", pero el agente no le dio explicación alguna solo le cerró el paso y le quitó la placa.



??#Enterate | Conductor exhibe prepotencia y gandallismo de elemento de Tránsito en #Tehuacán que lo multó sin darle explicación y le quitó la placa de su vehículo pic.twitter.com/UPAySrg4FA

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 17, 2022

Fue durante la mañana de este lunes cuando un ciudadano circulaba en su vehículo a la altura de la plaza comercial El Paseo en Tehuacán, pero al dar vuelta hacia la calle 36 norte, una unidad de Tránsito Municipal le cerró el paso, en ese momento un oficial descendió de la unidad y sin identificarse e indicar el motivo de la infracción comenzó a retirar la placa.



"El día de hoy 17 de Octubre, aproximadamente a las 09:00 horas circulaba con dirección a la plaza el Paseo de Tehuacán en el Bulevar Adolfo López Mateos y doblé en la calle 36 Norte en donde cabe mencionar qué hay un señalamiento que dice CONTINÚA sin embargo, un oficial de tránsito iba atrás de mí, corto circulación del carril donde iba y se paró frente a mí, prosiguió a quitarme la placa del vehículo donde iba, sin preguntarme si llevaba algún otro documento, incluso no me dijo ni el motivo por el cual él me había detenido, nada más su compañera realizo la infracción misma que anexo", dijo la víctima.



De acuerdo al vídeo difundido, la víctima comenzó a grabar y se le acercó al elemento, quien de forma prepotente dijo que no le daría explicación alguna de su infracción, tampoco se identificó e incluso pondría lo que quisiera, posteriormente los oficiales entregaron la infracción y se retiraron.

De acuerdo al documento entregado señala que la multa fue por no respetar la luz roja del semáforo, pero en el lugar existe una señalética que dice "continúa", por lo tanto, el afectado alegó que no aplicaba una multa, la cual es de 960 pesos si se paga hoy, posteriormente será de mil 954 pesos, sin embargo, al acudir a Tránsito Municipal le indicaron que no tenían su placa.