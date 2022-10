Tepole entre los peores alcaldes del país; sólo 39% lo avalan: Mitofsky

El alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández solo alcanzó una aprobación del 39.1 por ciento, esto según datos de Mitofsky, tras una encuesta realizada a nivel nacional.

De acuerdo a los datos de la encuestadora Mitofsky, la cual se publicó en octubre del 2022, señala que realizaron el estudio de 150 alcaldes a nivel nacional, con la finalidad de verificar el porcentaje de aprobación que tienen en sus municipios.

En el caso del edil de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández fue colocado en el lugar número 112 de 150, con un porcentaje de aprobación bajo del 39.1 por ciento.

Cabe mencionar que Tepole Hernández se ha visto rebasado en los temas de inseguridad, pues desde su llegada las ejecuciones de personas incrementaron, lo mismo que el robo de vehículos, transeúnte, negocio, cuentahabiente, entre otros.

No obstante, hasta el momento no ha sido capaz de buscar una solución definitiva al problema de la basura, provocando que varias calles tengan montones de basura, así mismo no ha logrado sanear el relleno sanitario de Santa María Coapan.