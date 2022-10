Pobladores de Necoxtla acusan que Pedro Tepole se niega a limpiar el patio donde almacena la basura de Tehuacán

Los vecinos de esta junta auxiliar acusan que el Ayuntamiento a cargo de Tepole Hernández rechaza realizar la limpieza de este espacio bajo el argumento de que no tiene dinero

Los vecinos de San Marcos Necoxtla acusaron al Ayuntamiento de Pedro Tepole Hernández de hacer caso omiso a las peticiones para limpiar el patio de maniobras donde se almacena la basura del municipio de Tehuacán antes de ser enviada al relleno sanitario de Ciudad Serdán, todo bajo el pretexto de que el Ayuntamiento no tiene dinero, pese a invertir en otros temas como la Feria de la demarcación.

A decir del representante del Comité de Vigilancia e Inconformes de San Marcos Necoxtla, Héctor Cabrera, acusó que a pesar de los exhortos realizados por autoridades estatales y oficios remitidos ante las dependencias municipales, el gobierno de Pedro Tepole muestra nulo interés por continuar con la limpieza del patio de maniobras donde están albergados cientos de toneladas de residuos sólidos urbanos.

Indicó que desde hace dos semanas emitieron un oficio ante el Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite); así mismo han acudido en dos ocasiones a buscar al edil, pero no hay respuesta, simplemente refieren que no hay recursos; además habían prometido que después del informe de gobierno iniciarían con las labores, hecho que fue mentira pues no han cumplido.

Hasta el momento suman 21 días que el municipio no ha movido nada de basura, hecho que pone en riesgo una galería filtrante que cruza en la zona, la cual podría ser contaminada por los lixiviados; a pesar de considerarse una amenaza y una grave contaminación al medio ambiente, el municipio no tiene interés en reanudar las labores e incluso prefiere darle prioridad a otras actividades como su feria, dejando de lado los temas urgentes.



“Desgraciadamente así es, le están dando prioridad a otras cosas como su feria, además el operador de la maquinaria está ahí y ellos están cobrando trabajen o no trabajen, puesto que tienen un contrato (…) las autoridades municipales no tienen voluntad de trabajar, sólo ven sus intereses personales, no le dan prioridad a los problemas que ya existen, están esperando a que se generen más”, expresó.



Derivado del deficiente servicio de recolección que existe en el municipio, en dicha comunidad se han visto al menos tres zonas donde los pobladores de otras localidades llegan a tirar su basura, pero el Ooselite no acude a levantar los residuos.

Finalmente comentaron que continuarán con la exigencia para lograr la limpieza y saneamiento del lugar, por lo tanto en esta semana buscarán nuevamente dialogar con el edil, Pedro Tepole y exigir la limpieza del espacio.

Cabe mencionar que en días pasados el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta dijo que los titulares de la secretaría de Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente, Consejería Jurídica y el director de Gobierno, acudieron a Tehuacán para atender el tema de la basura, principalmente el patio de maniobras donde se almacenó basura.