Calvario en Tehuacán: vecinos acarrean basura y corretean al camión para que se lleve sus bolsas (VIDEO)

Vecinos de diversas colonias de Tehuacán como Observatorio y Santa Cruz viven un verdadero calvario con el tema de la recolección de basura, pues ante la incapacidad del Ayuntamiento de Pedro Tepole Hernandez y el Ooselite para cubrir con las rutas, la gente tiene que acarrear sus bolsas con desechos y corretear al camión recolector para que se los lleve.

En diversas zonas del municipio de Tehuacán existen quejas por el mal servicio del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE), esto derivado por la falta de paso de los camiones recolectores, en otras colonias la unidad no se lleva sus desechos porque esta va muy llena y no vuelve a regresar, mientras que en otras acusan falta de recorridos por las calles.

Durante el jueves, varios habitantes de la colonia Observatorio, Santa Cruz, mostraron su molestia, pues acusaron que desde hace aproximadamente 15 días, no pasaban a recolectar su basura y ese día pasó un camión, sin embargo no recorrió las calles, simplemente se paró en ciertas zonas, provocando que los vecinos salieran corriendo por algunas cuadras para depositar su basura.

“Por ahí a los presidentes que tomen cartas en el asunto, soy una de las vecinas de la colonia observatorio, vienen unidos también los de la Santa Cruz, no se me hace justo esto, las personas vienen corriendo con la basura, porque el carro de la basura no bajó”, narró una ciudadana.