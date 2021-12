Mercado Ayocuan está en el limbo jurídico, asegura Nacho Mier

Las instalaciones del Mercado Ayocuan se encuentran en un limbo jurídico, luego de que en lo oscurito de la pasada administración municipal de Marisol Cruz García avalara su desincorporación como bien inmueble del municipio de Tecamachalco para ser cedido al Gobierno del Estado.

Lo anterior, lo dio a conocer el presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, quien aseguró no estar en desacuerdo con la entrega de este inmueble al Gobierno Estatal de Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, criticó la forma irregular en la que el Cabildo a cargo de Cruz García realizó la desincorporación.

Mier Bañuelos indicó que fue el pasado 19 de julio, tras obtener el triunfo en las urnas como presidente municipal de Tecamachalco que Marisol Cruz y su Cabildo aprobaron en una sesión de Cabildo Virtual la desincorporación de dicho inmueble, asegurando incluso que el Ayuntamiento de Tecamachalco ya solicitó un reporte al Congreso del Estado el estado de esta donación.

Ante esto, Mier Bañuelos comentó que el limbo jurídico en el que se encuentra dicho inmueble fue aprovechado por un grupo de personas identificadas con Marisol Cruz, a las que les regaló y entregó ilegalmente los locales comerciales de este lugar para vandalizar e ingresar la noche del 22 de noviembre para instalarse.

“No me opongo a que se haya donado al Gobierno del Estado, no me opongo a ello, a lo que sí me opongo es que, aprovechándose de ese limbo legal, un grupo de personas se hayan metido a un inmueble que no es ni del Gobierno del Estado y que tampoco podemos decir que es parte del municipio porque está en un proceso”, expuso Ignacio Mier.