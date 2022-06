Inaugura Mier Bañuelos la Unidad Municipal de Vigilancia en la Tecamachalco-Tochtepec

Tecamachalco, Pue.- Habitantes de las comunidades de Francisco Villa y San Antonio Tecolco estuvieron presentes en la Inauguración de la Unidad Municipal de Vigilancia que entregó Ignacio Mier Bañuelos con el objetivo de seguir disminuyendo los asaltos y robos en la carretera Tecamachalco Tochtepec, resaltó el apoyo intermunicipal con el presidente Zenón Badillo quien de igual forma agradeció el apoyo de la gestión de una patrulla con el gobierno federal.

Ignacio Mier Bañuelos presidente municipal de Tecamachalco acompañado de sus regidores del cabildo del ayuntamiento que encabeza inauguró la primera Unidad Municipal de Vigilancia la se encuentra instalada sobre carretera Tecamachalco Tochtepec a la altura del acceso principal a la población de Francisco Villa, es importante mencionar que estará funcionado este módulo con apoyo intermunicipal motivo por el cual también estuvo presente Zenón Badillo Presidente de Tochtepec.

Con el objetivo de seguir bajado la incidencia delictiva en la carretera Tecamachalco Tochtepec en el tramo San Antonio Tecolco y Francisco Villa se llevó acabó la construcción de la Unidad Municipal de Vigilancia Interinstitucional (UMVI), señalaron los habitantes de mencionadas comunidades que Nacho Mier Bañuelos en campaña se comprometió y que hoy es una realidad.

Este módulo construido en la carretera antes mencionada servirá para brindar seguridad a los campesinos y a los habitantes que transitan sobre la carretera Tecamachalco – Tochtepec, señaló durante su mensaje Nacho Mier Bañuelos quien además agregó que se contará con el apoyo de la Guardia Nacional, Policía Estatal ambas corporaciones podrá hacer base para realizar patrullajes de vigilancia en esta zona.

Nacho Mier Bañuelos mencionó que en una segunda etapa para seguir mejorado la seguridad en los habitantes se estará realizado operativos aéreos con drones desde este punto se implementará los recorridos de los sobrevuelos utilizado la tecnología.

Resaltó Nacho Mier que esté módulo fue diseñado con espacio adecuado no como las construcciones de los módulos anteriores de las administraciones que no cuenta con espacios suficiente para que se pueda hacer trabajos de seguridad, esta Unidad Municipal de Vigilancia Interinstitucional (UMVI), constará con dormitorio y área administrativa y desde la parte más alta tiene una área de vigilancia y control donde se contará con los drones para hacer los sobrevuelos de los trabajos de seguridad, se estará coordinado los turnos de vigilancia entre las corporaciones policiacas de Tecamachalco y Tochtepec.

Para finalizar su discurso Nacho Mier mencionó que se iniciará con la Unidad Municipal de Vigilancia Interinstitucional (UMVI) en la carretera Tecamachalco – Xochitlán Todos Santos que también es importante para disminuir la incidencia delictiva en esta vía de comunicación terrestre.