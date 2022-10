Tepeaca, sede estatal de la entrega de apoyos agrícolas

Tepeaca es sede estatal de la entrega de apoyos del Impulso de Maíces Nativos, Sector Pecuario y Acuícola, y Apicultura. El gobernador Miguel Barbosa destacó que se invierten recursos públicos con honestidad, equitativos, con visión de apoyar al campo como vía para tener un crecimiento económico sano.





La Secretaria de Agricultura Ana Laura Altamirano recalco que con una inversión histórica se están haciendo grandes avances en el campo tepeaquense y Poblano.



A su vez el presidente municipal de Tepeaca José Huerta Espinoza recalcó que el muncipio tiene lo necesario para ser un polo de desarrollo del campo y agradecio el apoyo brindado.



La visión es llevar al campo la justicia que siempre ha requerido, que dejó el neoliberalismo al olvidar a productores, quienes eran organizados para votar, los apoyos tenían tintes políticos, hoy no es así, hoy se habla con los beneficiarios, subrayó el titular del Ejecutivo local.



El campo poblano vive su mejor momento como no ocurría hace años, producto de la honradez y esfuerzo para propiciar las condiciones de una vida digna para las personas; no hay dinero que se malverse, todo llega a los programas de apoyo a los sectores.