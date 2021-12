Tarek y Orta amargan la Navidad en Audi: uno da galletas y otro dice que no hay dinero

El egipcio Tarek Mashhour también mandó a hacer mochilas ‘de alta calidad’, pero resultó que no alcanzaron ni siquiera para los empleados del primer turno

Una amarga y triste Navidad tendrán los trabajadores de la planta de autos de lujo Audi en Puebla, pues el presidente de la marca alemana, Tarek Mashhour, determinó darles dos galletas a los casi cuatro mil obreros y el líder sindical, César Orta, resultó peor, pues declaró que no había dinero para apoyar los festejos que los propios empleados organizan con su dinero.

La considerada primera planta automotriz premium en México, le dio la espalda a sus trabajadores, pues si bien tenía considerado darles una mochila, una tarjeta navideña y dos galletas, les quedaron a deber la mochila, pues se agotaron tan rápido que ni siquiera se pudo entregar a todos los del primer turno.

CAMBIO evidenció que el ‘flamante’ regalo navideño que prometió la firma de los cuatro aros a los obreros fueron dos galletas, por lo que los mismos trabajadores se comunicaron para señalar que además se les entregó una mochila con el logo de la empresa, pero no tuvieron el abasto suficiente para repartir siquiera a un turno completo.

De hecho, el equipo de comunicación de la empresa también notificó a esta casa editorial que “la empresa ha ofrecido un detalle para sus colaboradores, que incluye un mensaje, así como unas galletas y una mochila de alta calidad”.

Sin embargo, no aclara que las mochilas no fueron suficientes. Es decir, de los casi cuatro mil obreros de la empresa, únicamente se mandaron a maquilar alrededor de mil mochilas y al resto se les dijo en un mensaje que para el mes de enero se les daría.

En días pasados la firma de los cuatro aros envió un correo a los trabajadores en donde se les informó que recibirían un regalo de Santa Claus, tratando de enmendar lo hecho por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi al no entregar nada justificándose en la escasez de recursos, pero, a decir de los empleados, resultó peor.

Lo anterior después de que el sindicato, representado por César Orta, informó mediante las letras pequeñas de un comunicado, que no podría apoyar a los convivios de Navidad que los propios obreros organizan y pagan, pues aunque no se transparentaron las cuotas sindicales, aseguraron que no había recursos para dar apoyos.

Por su parte, la otra empresa automotriz con presencia en Puebla, Volkswagen, sí hará convivios y el sindicato rifará pantallas, computadoras y hasta un automóvil con motivo del día de la Virgen de Guadalupe y la navidad, incluso convocaron a una convivencia posterior a la misa.

El tema de los regalos de Navidad se suma a la serie de irregularidades que se han venido suscitando en la planta de San José Chiapa desde que Tarek Mashhour es el director general de Audi México, pues se suma a las optimizaciones que CAMBIO documentó en meses pasados.