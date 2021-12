Vendetta en Audi: Orta logra que despidan a su oposición del SITAUDI

El líder sindical de Audi, César Orta se quitó de encima a su principal oposición al interior de la planta de San José Chiapa, pues coludidos con el área de Recursos Humanos despidieron injustificadamente a Vicente Sánchez Sosa, quien fue candidato a secretario general de la planilla verde en las elecciones de 2020.

Fue el propio ex trabajador quien confió a CAMBIO las anomalías que hubo en su despido, pues aseguró que las empleadas de Recursos Humanos le dijeron que no tenían un argumento válido para su despido, simplemente que ya no podía continuar laborando en la empresa por su “forma de ser”.

Sánchez Sosa mencionó que trabajó en la planta prácticamente desde que se instaló en San José Chiapa hace ocho años, período en el que no había tenido inconvenientes, llegando a alcanzar los tabuladores salariales más altos, sin embargo, atribuyó su salida a un tema político por cuestionar la gestión de Orta Briones.

Asimismo, el ahora ex empleado de Audi detalló que en los últimos meses tres integrantes de la planilla verde, misma que compitió en la renovación sindical de 2020 y que terminó perdiendo contra César Orta y sus más cercanos, han sido despedidos sin argumentos válidos.

Este no es el primer caso de un obrero disidente de la actual administración sindical que es despedido injustificadamente, pues en noviembre pasado a Víctor Manuel Santana le ‘dieron las gracias’ por oponerse a las optimizaciones que se hacen en la planta.

Continúan las optimizaciones, hasta 40 despedidos en dos meses

A su vez, Vicente Sánchez Sosa confirmó que las optimizaciones en Audi continúan, pues en los últimos dos meses por lo menos 40 empleados de los salarios más altos y mayor experiencia fueron despedidos, para darles paso a obreros más jóvenes con sueldos inferiores.

En este sentido, detalló que el jueves pasado mientras se encontraba en la oficina de recursos humanos 15 de sus compañeros, todos con una experiencia superior a los seis años de antigüedad, fueron despedidos al no adaptarse al esquema de optimizaciones.