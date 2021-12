Sindicato de Audi prometió reducir cuotas en diciembre y ahora dice que hasta enero

El sindicato de Audi volvió a engañar a sus trabajadores, pues primero prometió disminuir la cuota sindical a la mitad durante el mes de diciembre debido al megaparo técnico, en consecuencia no habría dinero para los regalos de fin de año, pero después reculó y dijo que la reducción se haría efectiva en el mes de enero, pero aun así no hubo festejo navideño.

Obreros inconformes confiaron a CAMBIO que hasta la fecha el sindicato que encabeza César Orta sigue cobrando el dos por ciento de cuota salarial, por lo que incumplió la promesa que le hizo a todos los afiliados de reducir la tarifa a la mitad, como lo anunció en un boletín oficial el pasado 18 de noviembre.

Posteriormente, este fin de semana se notificó a los técnicos que el descuento a la mitad iniciará las tres primeras semanas de enero, y fue únicamente a través de un mensaje en donde se les informó que se pospondría la reducción.

Actualmente, la planta de San José Chiapa se encuentra en paro técnico debido a que se cumplió con la meta de producción, mismo que inició el pasado 9 de diciembre y continuará lo que resta del año, situación que afectará a los obreros, ya que su sueldo se les pagará al 50 por ciento.

Hay que recordar que el pasado 18 de octubre, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) emitió un comunicado en el que intentó quedar bien con el gremio asegurando que para solidarizarse iba a cobrar sólo la mitad de la cuota sindical, es decir, el uno por ciento del sueldo diario.

Este no es la primera ‘pifia’ del sindicato en contra de los trabajadores, pues no pudieron transparentar los gastos durante el primer año de gestión de César Orta y se robó la Navidad, ya que no fue capaz de dar regalos bajo el argumento de la escasez de recursos.

Aunado a esto está el despido masivo que se encuentra realizando en la empresa, producto de las optimizaciones, mismas que buscan sobrecargar de trabajo a los empleados de mayor experiencia y con mejores salarios, para que renuncien y posteriormente contraten mano de obra inexperta y más barata.